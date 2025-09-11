ECONOMIE
ECB optimistischer over economie in 2025, ook meer inflatie

Economie
door anp
donderdag, 11 september 2025 om 15:04
anp110925140 1
FRANKFURT (ANP) - De Europese Centrale Bank (ECB) is optimistischer over de economische groei van de eurolanden dit jaar. Volgend jaar zal het bruto binnenlands product (bbp) van de eurozone juist iets minder sterk stijgen dan eerder verwacht, voorspelt de ECB bij zijn nieuwste rentebesluit.
De centrale bank voor de eurozone verwacht dit jaar 1,2 procent groei. In juni ging de ECB nog uit van 0,9 procent. Voor volgend jaar rekent de ECB op 1 procent groei, wat licht lager is dan de eerdere prognose. De raming voor 2027 blijft onveranderd op een stijging van het bbp met 1,3 procent.
De inflatie valt volgens de ECB dit en volgend jaar ook hoger uit dan eerder voorspeld. De prijzen stijgen volgens de centrale bank dit jaar gemiddeld 2,1 procent en volgend jaar 1,7 procent. Dat ligt allebei 0,1 procentpunt hoger dan bij de eerdere raming.
