Bloomberg: oliekraan OPEC+ mogelijk verder open na aanval op Iran

WENEN (ANP/AFP) - De aanvallen op Iran van zaterdag nopen oliekartel OPEC+ mogelijk om de oliekraan extra open te draaien. OPEC+ zal de mogelijkheid van een grotere verhoging van de olieproductie overwegen wanneer belangrijke leden zondag bijeenkomen, meldt persbureau Bloomberg op basis van een van de afgevaardigden bij de organisatie.

Iran behoort tot de grootste olieproducenten ter wereld, hoewel de productie sinds de jaren 70 sterk is gedaald door opeenvolgende Amerikaanse sancties. De aanvallen op het land zouden de wereldwijde aanvoer van ruwe olie ernstig kunnen verstoren en de prijzen flink doen stijgen.

De groep van olielanden, onder leiding van Saudi-Arabië en Rusland, besloot in november nog de oliekraan voorlopig niet verder open te draaien om de olieprijs te ondersteunen. Maar de olieprijzen zijn de laatste tijd weer opgelopen en stegen vrijdag naar het hoogste niveau in zeven maanden. Afgelopen dagen zeiden afgevaardigden al dat OPEC+ mogelijk in april weer tot een productieverhoging zou kunnen overgaan.