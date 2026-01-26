Bloomberg: OPEC+ houdt vast aan pauze bij productieverhogingen

WENEN (ANP) - Oliekartel OPEC+ houdt de olieproductie bij de komende vergadering naar verwachting opnieuw ongewijzigd. Dat melden bronnen bij OPEC+ aan persbureau Bloomberg. De organisatie, met Saudi-Arabië en Rusland als belangrijkste leden, vergadert op zondag 1 februari via videoverbinding over de productie.

De vergadering vindt plaats temidden van toegenomen geopolitieke spanningen. Volgens een anonieme afgevaardigde van het kartel zijn tot nu toe echter geen aanwijzingen dat gereageerd moet worden op de turbulente gebeurtenissen van deze maand in de OPEC-lidstaten Venezuela en Iran. Niettemin zou een aanzienlijke verstoring van de aanvoer OPEC+ en haar partners ertoe kunnen aanzetten de productie alsnog te verhogen, aldus een andere bron.

OPEC+ besloot in november al de oliekraan voorlopig niet verder open te draaien om de olieprijs te ondersteunen. Eerder in 2025 werd de productie juist opgevoerd om marktaandeel te winnen van andere olieproducenten, vooral in de Verenigde Staten.