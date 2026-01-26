Meta trekt tijdlijn-bezwaren in, aanpassingen mogelijk blijvend

AMSTERDAM (ANP) - Het lijkt erop dat de aangepaste tijdlijnen op Facebook en Instagram blijven. Eigenaar Meta Platforms heeft bijna alle bezwaren tegen de uitspraak van de rechtbank in Amsterdam hierover op het laatste moment ingetrokken. Dit bevestigt een woordvoerder van Bits of Freedom (BoF), dat zich inzet voor burgerrechten en privacy, na berichtgeving door BNR op de dag dat het hoger beroep van Meta wordt behandeld.

De zaak gaat over het aanpassen van de tijdlijnen van beide sociale media. Meta heeft ze aangepast, nadat de rechtbank in oktober had besloten dat het bedrijf het voor gebruikers makkelijker moet maken om te kiezen voor een bepaalde tijdlijn op Facebook en Instagram. BoF stelde dat Meta daarmee Europese regels overtreedt en eiste dat Meta gebruikers meer controle geeft.

Volgens de woordvoerder van BoF betwist Meta niet meer dat het gebruikers alternatieve tijdlijnen moet bieden, dus ook tijdlijnen met bijvoorbeeld alleen berichten van vrienden, en dat Meta de keuzes van gebruikers moet blijven onthouden.