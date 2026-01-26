Trump had geen kritiek op militairen Nederland, zegt ambassadeur

DEN HAAG (ANP) - Donald Trump doelde met zijn uitspraken over niet-Amerikaanse NAVO-militairen die zouden zijn weggebleven van de frontlinie tijdens de oorlog in Afghanistan niet op Nederlandse militairen. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur Joseph Popolo maandag op X.

"Ik heb geen indicatie gezien dat de uitspraken van president Trump gericht waren op Nederland. De Verenigde Staten erkennen en eren de Nederlandse helden die hun levens gaven terwijl ze schouder aan schouder vochten met Amerikanen in Afghanistan", aldus Popolo.

De Amerikaanse president deed zijn uitspraken in een interview met Fox News tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Na de uitspraken kreeg Trump veel kritiek van NAVO-bondgenoten.

Nederland sloot zich bij de coalitie in Afghanistan aan nadat de VS een beroep hadden gedaan op artikel 5 van het NAVO-verdrag na de terroristische aanslagen op 11 september 2001.