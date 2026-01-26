ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump had geen kritiek op militairen Nederland, zegt ambassadeur

Samenleving
door anp
maandag, 26 januari 2026 om 10:58
anp260126095 1
DEN HAAG (ANP) - Donald Trump doelde met zijn uitspraken over niet-Amerikaanse NAVO-militairen die zouden zijn weggebleven van de frontlinie tijdens de oorlog in Afghanistan niet op Nederlandse militairen. Dat zei de Amerikaanse ambassadeur Joseph Popolo maandag op X.
"Ik heb geen indicatie gezien dat de uitspraken van president Trump gericht waren op Nederland. De Verenigde Staten erkennen en eren de Nederlandse helden die hun levens gaven terwijl ze schouder aan schouder vochten met Amerikanen in Afghanistan", aldus Popolo.
De Amerikaanse president deed zijn uitspraken in een interview met Fox News tijdens het World Economic Forum in het Zwitserse Davos. Na de uitspraken kreeg Trump veel kritiek van NAVO-bondgenoten.
Nederland sloot zich bij de coalitie in Afghanistan aan nadat de VS een beroep hadden gedaan op artikel 5 van het NAVO-verdrag na de terroristische aanslagen op 11 september 2001.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 472559385

Gouden tip van ex-fietsendief: zo voorkom je diefstal van je stalen ros

187830732_m

“Waarom zóveel stellen ruzie krijgen over seks (en hoe je dat doorbreekt)”

IMG_3077

De 4 snelst groeiende reisbestemmingen van dit moment (en waarom iedereen erheen wil)

anp250126107 1

Obama: dodelijk geweld tegen burgers Minneapolis is alarmsignaal

511wWx050SL._AC_UF894,1000_QL80_

De wereld als zijn gezin: waarom Trump zich ‘Daddy’ waant

197408823_m

13 populaire verkoudheidsmedicijnen: scam of redding?

Loading