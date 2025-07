Bloomberg: OPEC+ pompt in augustus 550.000 vaten extra olie

WENEN (ANP/BLOOMBERG) - Het oliekartel OPEC+ zal in augustus de olieproductie fors sterker opvoeren dan aanvankelijk verwacht. Onder leiding van Saudi-Arabië en Rusland verhoogt de alliantie de productie met 550.000 vaten per dag, aldus afgevaardigden. In de voorgaande maanden werd de productie telkens met 411.000 vaten per dag opgevoerd.

Hiermee willen de olielanden marktaandeel winnen, vooral ten koste van Amerikaanse schalieolieproducenten. Door lagere prijzen halen die bedrijven minder rendement uit de oliewinning, wat ook investeringen in nieuwe velden minder aantrekkelijk maakt.

Volgens de afgevaardigden stemmen acht belangrijke leden van de alliantie naar verwachting later op de dag in met de groter dan verwachte verhoging. Ook zouden de Saudi's met die hogere productie de olieprijzen willen drukken om de Amerikaanse president Donald Trump te paaien. Hij heeft geregeld gevraagd om een hogere productie van de OPEC+ om de brandstofprijzen te laten dalen.