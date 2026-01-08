Wall Street enthousiast over gesprekken Rio Tinto en Glencore

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Beleggers op Wall Street hebben donderdag enthousiast gereageerd op nieuwe fusiegesprekken tussen de grote internationale mijnbouwers Rio Tinto en Glencore. De mogelijke samensmelting zou van de twee het grootste mijnbouwbedrijf ter wereld maken. Iets meer dan een jaar geleden liepen eerdere gesprekken tussen de concerns nog spaak.

De aan de beurs in New York genoteerde stukken van Glencore lieten een koerswinst zien van zo'n 9 procent. De certificaten van aandelen van Rio Tinto gingen wel bijna 1 procent lager de handel uit.

Glencore meldde dat het in een vroeg stadium van overleg is met Rio. Een van de opties die wordt overwogen is een transactie in aandelen waarbij Rio Glencore zou overnemen. Glencore benadrukte dat er nog geen zekerheid is dat er een deal komt.

De nieuwe gesprekken vinden plaats te midden van een golf van fusies en overnames in de sector. De mijnbouwbedrijven willen daarbij hun positie versterken op het gebied van koper, een cruciaal metaal voor de energietransitie waarvan de waarde tot recordhoogte is gestegen.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend na het gemengde slot op woensdag. De Dow-Jonesindex won wel 0,6 procent tot 49.266,11 punten. De brede S&P 500-index bleef echter vlak op 6921,46 punten en techbeurs Nasdaq verloor 0,4 procent tot 23.480,02 punten.

Vooral de grote Amerikaanse defensiebedrijven kenden een sterke dag. Zogenoemde contractors zoals L3Harris Technologies en Huntington Ingalls Industries gingen tot meer dan 6 procent vooruit. Wapenfabrikant Northrop Grumman won dik 2 procent, terwijl dronemaker AeroVironment met meer dan 8 procent steeg.

Hoewel veel van deze aandelen woensdag nog daalden nadat president Donald Trump plannen bekendmaakte om dividenden en aandeleninkopen in de sector te beperken, herstelde hun beurskoers donderdag door Trumps oproep om het budget voor militaire uitgaven flink te verhogen. Volgens Trump moet het defensiebudget voor 2027 niet 1 biljoen dollar, maar 1,5 biljoen dollar (1500 miljard dollar) zijn zodat de Verenigde Staten een 'droomleger' kunnen opbouwen.

Verder zei minister van Financiën Scott Bessent dat hij verwacht dat Trump nog deze maand een opvolger voor de voorzitter van de Federal Reserve, Jerome Powell, zal kiezen. Trump is van plan om het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos bij te wonen. De beslissing over het nieuwe hoofd van de centrale bank zou "vlak voor of vlak na dat evenement" kunnen komen.