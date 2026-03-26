Bloomberg: Pernod Ricard aast op moederbedrijf Jack Daniel's

NEW YORK (ANP/BLOOMBERG) - Het Franse drankenconcern Pernod Ricard voert overnamegesprekken met het moederbedrijf van het bekende whiskeymerk Jack Daniel's. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. Op Wall Street ging de beurskoers van dat bedrijf Brown-Forman fors omhoog door het bericht.

Volgens Bloomberg zijn de gesprekken over een samengaan nog gaande en is het niet zeker dat er een deal gesloten zal worden. Pernod Ricard is onder meer bekend van Martell-cognac, Absolut-vodka, Jameson-whiskey en Malibu-likeur. De beurswaarde van Brown-Forman ligt rond de 12,7 miljard dollar en die van Pernod Ricard op meer dan 17 miljard dollar.

Het in Louisville in de staat Kentucky gevestigde Brown-Forman bezit onder meer ook het tequilamerk Herradura en het ginmerk Fords. Het bedrijf kampt met zwakkere verkopen van sterke drank op de Amerikaanse thuismarkt omdat mensen meer alcoholvrije dranken drinken of voor goedkopere drank kiezen. Dat geldt ook voor de Amerikaanse verkoop van Pernod Ricard.