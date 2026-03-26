Oscaruitreiking verdwijnt uit beroemd Dolby Theatre in Hollywood

LOS ANGELES (ANP) - The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, de organisatie achter de Oscars, neemt na 27 jaar afscheid van het wereldberoemde Dolby Theatre in Los Angeles. Vanaf 2029 worden de filmprijzen een paar kilometer verderop uitgereikt in het Peacock Theater, onderdeel van evenementencomplex L.A. Live.

De verhuizing komt voort uit een nieuwe samenwerking tussen de Academy en eigenaar entertainmentbedrijf AEG, melden Amerikaanse vakmedia. In het Peacock Theater vonden door de jaren heen al diverse awardshows plaats, en het is nog steeds de thuisbasis van de Emmy Awards.

De honderdste uitreiking van de Oscars, in 2028, wordt de laatste in het Dolby Theatre. Het theater, waar de Hollywood Walk of Fame langsloopt, is sinds 2002 de thuisbasis van de filmprijzen. Alleen in 2021 week de organisatie vanwege de coronapandemie eenmalig uit naar Union Station.