Bloomberg: Porsche overweegt deel montage naar VS te verplaatsen

STUTTGART (ANP/BLOOMBERG) - Porsche overweegt onderdelen van het montageproces van zijn auto's naar de Verenigde Staten te verplaatsen. Daarmee wil de Duitse sportautofabrikant de impact van de importheffingen van 25 procent van de Amerikaanse president Donald Trump op auto's verzachten. Dit melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Porsche, onderdeel van de Volkswagen Groep zou volgens de bronnen bepaalde laatste stappen in het eindmontageproces van Duitsland naar de VS kunnen verplaatsen. Bijvoorbeeld het installeren van interieuronderdelen of het monteren van banden. De ingewijden zeiden dat andere maatregelen ook worden overwogen en dat Volkswagen-topman Oliver Blume heeft laten weten dat alle opties op tafel liggen.

Porsche produceert momenteel niet in de VS, waardoor het bedrijf kwetsbaar is voor de heffingen. Een woordvoerder van de autofabrikant zegt tegen Bloomberg dat er momenteel geen plannen zijn om productie in de VS te doen.