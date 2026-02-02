Bloomberg: SpaceX en xAI in vergevorderde gesprekken over fusie

SAN FRANCISCO (ANP) - SpaceX voert vergevorderde gesprekken om samen te gaan met xAI, schrijft persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen. Een combinatie van de raket- en satellietfabrikant van Elon Musk en de start-up voor kunstmatige intelligentie (AI) zou de volgende samenvoeging zijn binnen het zakelijke imperium van de miljardair, die vorig jaar ook al socialemediaplatform X onderbracht bij xAI.

De twee bedrijven van Musk hebben enkele investeerders op de hoogte gebracht van de plannen, aldus Bloomberg. Een deal zou mogelijk deze week al aangekondigd kunnen worden. De gesprekken zijn nog gaande en zouden ook nog stuk kunnen lopen.

xAI is de maker van Grok, een chatbot die gebruikmaakt van data die wordt aangeleverd door socialemediaplatform X, dat ook eigendom is van Musk.

Musk is ook topman van autoconcern Tesla en besteedde begin vorig jaar een groot deel van zijn tijd als adviseur van president Donald Trump aan de bezuinigingen bij de Amerikaanse overheid.