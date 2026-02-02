ECONOMIE
EU-autoriteit wil lagere drempel voor giftige stof in babyvoeding

Economie
door anp
maandag, 02 februari 2026 om 13:20
anp020226120 1
PARMA (ANP) - De Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid (EFSA) heeft een nieuwe drempel vastgesteld voor cereulide in babyvoeding. Deze giftige stof kan braken en diarree veroorzaken en in tientallen landen zijn er recent terugroepacties geweest vanwege mogelijke aanwezigheid van de stof in babyvoeding.
Het ging daarbij om babyvoeding van onder andere Nestlé en Danone. De Europese Commissie vroeg EFSA om met spoed een wetenschappelijk advies uit te brengen.
De drempel die EFSA heeft vastgesteld is ongeveer de helft van de veiligheidslimiet die in veel Europese landen, zoals Frankrijk, gold. Zaterdag verlaagde Frankrijk de toegestane drempel al. De autoriteiten onderzoeken daar het overlijden van twee baby's die de giftige stof mogelijk binnenkregen. Volgens de Franse overheid leidt een lagere drempel mogelijk tot meer terugroepacties.
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft zes meldingen gekregen over zieke baby's na het drinken van teruggeroepen voeding.
