Bloomberg: Staat wil Duitse tak TenneT verkopen aan investeerders

Economie
door anp
vrijdag, 19 september 2025 om 16:02

ARNHEM (ANP) - De Nederlandse regering heeft besloten om een belang in de Duitse tak van TenneT te verkopen aan investeerders. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Demissionair minister van Financiën Eelco Heinen zou hebben geoordeeld dat dit een betere optie is dan een beursgang.
TenneT probeert al langer van de Duitse tak af te komen. Het onderhouden en uitbreiden van het Duitse hoogspanningsnet vergen grote investeringen en behoren niet tot de taken van een Nederlands staatsbedrijf, vindt het kabinet.
