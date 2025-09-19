De zon toont ons haar liefde en stuurt krachtige zonnestorm naar de aarde

De zon heeft deze week een spectaculair teken van liefde laten zien. Op de naar de aarde gerichte zijde verscheen een gigantisch coronagat in de vorm van een hart, vele malen groter dan onze planeet. Vanuit dat gat werd een krachtige stroom zonnedeeltjes het zonnestelsel in geblazen.

Zo’n coronagat is geen echt gat, maar een plek waar het magnetisch veld van de zon zwakker is. Daardoor kan de zonnewind er gemakkelijker en krachtiger ontsnappen. In zichtbaar licht zie je er niets van, maar in ultraviolet licht verschijnen deze gebieden als donkere vlekken.

Toen de zonnedeeltjes de aarde bereikten, zorgden ze half september voor een stevige geomagnetische storm en spectaculaire poollichten. Zulke effecten kennen we vaker van coronale massa-ejecties, maar ook de winden uit coronagaten kunnen indrukwekkend zijn.

De zon bevindt zich momenteel op de piek van haar 11-jarige cyclus en zal de komende jaren geleidelijk weer rustiger worden. Toch wijzen metingen van NASA erop dat de zonnewind sinds 2008 langzaam sterker wordt. Het zou dus zomaar kunnen dat we de komende cyclus nóg vaker worden getrakteerd op noorder- en zuiderlicht. Maar voor nu hebben we in ieder geval een liefdevol plaatje van de zon.