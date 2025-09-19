FedEx bij stijgers op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - FedEx behoorde vrijdag tot de winnaars bij opening van de beurzen in New York. De grote internationale pakketvervoerder boekte afgelopen kwartaal meer omzet en winst dan verwacht. Kostenbesparingen en sterke binnenlandse vraag hielpen de zwakkere internationale pakketvolumes te compenseren. Ook bevestigde het bedrijf de vooruitzichten voor het hele jaar. Eerder trok FedEx de jaarverwachtingen nog in door de onzekerheid rond de importheffingen van president Donald Trump.

FedEx verwacht een negatieve impact van 1 miljard dollar op de bedrijfswinst door de tarieven, die vooral zorgen voor minder verzendingen van China naar de VS. Ook de afschaffing van de vrijstelling voor kleinere pakketten zorgt voor winstdruk. Tot voor kort waren pakketten tot een waarde van 800 dollar in de VS vrijgesteld van invoerrechten, maar de regering-Trump maakte daar een einde aan. FedEx rekent desondanks op groei dit jaar en het aandeel steeg 0,7 procent.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt vrijwel vlak op 46.123 punten. De S&P 500-index steeg 0,1 procent tot 6642 punten en techgraadmeter Nasdaq won 0,3 procent tot 22.545 punten.

Voordeeltjes

Een miljardeninvestering van Nvidia in branchegenoot Intel zorgde donderdag voor optimisme in de chipsector en voor nieuwe recordstanden van de drie hoofdgraadmeters op Wall Street. Ook de Russell 2000, de graadmeter van kleinere Amerikaanse bedrijven, eindigde voor het eerst sinds 2021 op een recordniveau.

Intel (min 1,5 procent) ging licht omlaag na de koerssprong een dag eerder. De chipmaker werd donderdag bijna 23 procent meer waard na bekendmaking dat Nvidia 5 miljard dollar investeert in het bedrijf. Nvidia, de belangrijkste ontwikkelaar van chips voor kunstmatige intelligentie (AI), steeg 0,2 procent na de plus van 3,5 procent een dag eerder.

Lennar zakte 5 procent. De huizenbouwer boekte minder winst in het afgelopen kwartaal. Ook leverde het bedrijf minder huizen af dan verwacht. Lennar probeert kopers met voordeeltjes te lokken naar de markt, maar betaalbaarheid blijft een probleem door de hoge huizenprijzen en rentetarieven.