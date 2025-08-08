ECONOMIE
Bloomberg: Tesla ontbindt team achter supercomputerproject

door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 13:59
AUSTIN (ANP/BLOOMBERG) - Tesla ontbindt het team van zijn Dojo-supercomputerproject. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van anonieme bronnen, die ook stellen dat de leider ervan het bedrijf verlaat. Dit is een ommekeer voor de elektrische autofabrikant, die jarenlang werkte aan een eigen supercomputer voor de ontwikkeling van zelfrijdende technologie.
Volgens Bloomberg heeft topman Elon Musk opdracht gegeven om het project stop te zetten. Dat is een grote koerswijziging voor het programma dat jarenlang in ontwikkeling was en gold als een belangrijk onderdeel van Tesla's strategie om voorop te lopen in de race om kunstmatige intelligentie (AI).
Een deel van de medewerkers wordt overgeplaatst naar andere datacenter- en computerprojecten binnen Tesla. Het concern zou meer willen leunen op externe techpartners, zoals Nvidia, Advanced Micro Devices en Samsung Electronics, aldus Bloomberg.
