Chinese president Xi belt met Russische ambtgenoot Poetin

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 13:57
BEIJING (ANP/RTR) - De Chinese president Xi Jinping heeft zijn Russische ambtgenoot Vladimir Poetin gebeld over de verwachte ontmoeting van Poetin en president Donald Trump.
Xi zei dat hij blij is dat Rusland en de VS contact blijven houden. China blijft er volgens Xi alles aan doen om vredesgesprekken te bevorderen om de oorlog in Oekraïne te stoppen.
Trump heeft Rusland met indirecte sancties gedreigd als dat land niet akkoord gaat met een wapenstilstand. Hij had vrijdag als uiterste datum gesteld. Maar de twee ontmoeten elkaar volgens het Kremlin binnenkort. Het is niet bekend wanneer of waar dat zou zijn.
Trump heeft landen die handel met Rusland drijven met invoertarieven gedreigd. China is een cruciale handelspartner van Rusland.
Twee mannen aangehouden voor bedreigen Lale Gül: ze moet pro-Israel zijn

Bloomberg: Tesla ontbindt team achter supercomputerproject

