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Bloomberg: TikTok-eigenaar maakt nieuw AI-model voor livestreams

Economie
door anp
maandag, 07 september 2026 om 17:02
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BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - ByteDance, het bedrijf achter TikTok, werkt aan een AI-model waarmee gebruikers interactieve werelden kunnen maken voor livestreams, korte video's en games. Dat melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Daarmee wil het Chinese bedrijf meer concurreren met bijvoorbeeld het moederbedrijf van Facebook en Instagram.
De stap zou deel uitmaken van een bredere strategische koerswijziging, waarbij het bedrijf een groot deel van zijn zakelijke activiteiten verlegt naar videoproductie en -generatie. Volgens de ingewijden wordt het model mogelijk volgende maand al gelanceerd, maar kunnen de plannen nog worden aangepast.
ByteDance was volgens Bloomberg nog niet bereikbaar voor een reactie. Als het model succesvol wordt, kan het meer rivaliseren met Facebook-eigenaar Meta Platforms en Apple. Die techconcerns hebben flink geïnvesteerd in apparaten voor virtual en mixed reality. Meta probeert een massamarkt te bereiken rond zijn Quest-headsets. Apple heeft de Vision Pro in de markt gezet als een platform voor ruimtelijke computertechnologie.
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