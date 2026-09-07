Italië beleefde heetste zomer in meer dan 75 jaar

ROME (ANP/RTR) - De zomer van 2026 was de heetste zomer in Italië sinds 1950, volgens het Italiaanse instituut CNR-IBE. Het is het grootste publieke onderzoeksinstituut van het land. De gemiddelde temperatuur was 24,3 graden Celsius.

Augustus was tot dusver de warmste maand van het jaar met een gemiddelde temperatuur van 25,6 graden. Dat is 3,5 graden warmer dan de gemiddelde temperatuur in de periode tussen 1991-2020, zegt het Italiaanse instituut.

De hoge temperaturen en droogte hebben landbouwactiviteiten onder druk gezet in gebieden langs de Apennijnen en in het noordwesten van het land. Italiaanse boeren in delen van het land moesten meer middelen inzetten om de productie van zuivelproducten op peil te houden. Droogte en warmte vormen een steeds groter probleem in grote delen van Europa. Het is het snelst opwarmende continent ter wereld. Alleen al tijdens de hittegolf van eind juni in West-Europa werd een oversterfte van 10.650 mensen gemeld.