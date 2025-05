Bloomberg: TikTok-moederbedrijf dit jaar bijna zo groot als Meta

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Het moederbedrijf van TikTok ByteDance verwacht dit jaar bijna even groot te worden als het Amerikaanse Meta. Het Chinese concern mikt op een omzetgroei van ongeveer een vijfde tot 186 miljard dollar, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Meta, het bedrijf achter Facebook en Instagram, rekent op een omzet van 187 miljard dollar.

Het grote Chinese internetbedrijf zegt meer dan 4 miljard maandelijks actieve gebruikers te hebben op al zijn apps, waarvan de populaire videoapp TikTok het bekendst is. Die gebruikerscijfers zijn vergelijkbaar met die van Meta.

ByteDance groeit al jaren hard. De snelle opkomst van het bedrijf staat onder meer in de belangstelling in de Verenigde Staten. Daar werd vorig jaar een wet aangenomen die ByteDance verplicht de controle over TikTok in de VS af te stoten, anders dreigt een verbod. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de deadline daarvoor, die inmiddels in juni afloopt, al tweemaal uitgesteld.