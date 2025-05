Politie onderzoekt beschuldigingen misbruik Smokey Robinson

LOS ANGELES (ANP) - Motown-legende Smokey Robinson wordt strafrechtelijk onderzocht na beschuldigingen van seksueel misbruik. De politie van Los Angeles County heeft tegen de BBC gezegd dat het onderzoek "in de beginfase" is.

De zaak tegen de 85-jarige artiest werd ruim een week geleden aangespannen door vier oud-medewerkers. De vrouwen beschuldigen hem van seksueel misbruik, onrechtmatige gevangenneming, nalatigheid en gendergerelateerd geweld tussen 2007 en 2024. Hij ontkent de beschuldigingen.

Robinsons vrouw Frances is ook genoemd in de aanklacht. Zij wordt ervan beschuldigd dat zij op de hoogte was van het vermeende wangedrag. Ook zou ze hebben gezorgd voor een vijandige werksfeer, omdat ze de vrouwen zou hebben uitgescholden.

Robinson was de oprichter en frontman van zanggroep The Miracles. Hij was een van de eerste hitschrijvers voor het bekende platenlabel Motown. Daarnaast componeerde en produceerde hij ook liedjes voor Motown-artiesten zoals Marvin Gaye, The Temptations en Michael Jackson.