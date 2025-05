Japanse economie krimpt door dalende export

TOKIO (ANP/AFP/RTR) - De Japanse economie is in de drie maanden tot en met maart 0,2 procent gekrompen in vergelijking met het voorgaande kwartaal. Het land exporteerde minder en huishoudens gaven minder uit, meldde het economisch onderzoeksbureau van de Japanse regering bij een eerste raming. Het is het eerste kwartaal van krimp sinds begin vorig jaar.

De cijfers laten zien dat de Japanse economie al kwakkelde voordat Donald Trump begin april hoge "wederkerige" importheffingen voor veel handelspartners van de Verenigde Staten aankondigde, om ze vervolgens voor een periode van negentig dagen fors te verlagen. Japan, de op drie na grootste economie ter wereld, is erg afhankelijk van de export en verkoopt veel auto's en auto-onderdelen aan het buitenland. Economen waarschuwen dat handelsspanningen daarom voor grote problemen voor de Japanse economie kunnen zorgen.