Bloomberg: Trump wil Kevin Warsh benoemen tot baas centrale bank

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump wil Kevin Warsh benoemen tot nieuwe voorzitter van de Federal Reserve (Fed). Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen. Warsh, een voormalige Fed-gouverneur, bezocht donderdag het Witte Huis, aldus een van de bronnen.

Warsh is een van de vier kandidaten op Trumps lijst voor de volgende centralebankpresident. De andere kandidaten zijn Kevin Hassett, economisch adviseur van het Witte Huis, Fed-gouverneur Christopher Waller en Rick Rieder, topbestuurder van vermogensbeheerder BlackRock.

Trump maakt vrijdagochtend (lokale tijd) zijn kandidaat bekend voor de opvolging van de huidige Fed-voorzitter Jerome Powell. Powells termijn loopt in mei af. Eerder had Trump gezegd pas volgende week een kandidaat te nomineren. De president hintte donderdagavond op zijn aanstaande aankondiging zonder een naam te noemen. Hij zei dat de keuze niet al te verrassend zou zijn en dat het iemand zou zijn die "iedereen" in de financiële wereld kent.