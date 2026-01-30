Four Freedoms Awards onder meer naar Gisèle Pelicot

MIDDELBURG (ANP) - De Four Freedoms Awards gaan dit jaar onder meer naar Gisèle Pelicot en het Committee to Protect Journalists. Dat heeft de Nederlandse organisatie de Roosevelt Foundation bekendgemaakt. De prijzen zijn voor mensen of groepen met "uitzonderlijke inzet voor fundamentele vrijheden". Pelicot werd jarenlang door haar man gedrogeerd en door hem en tientallen andere mannen seksueel misbruikt. Ze koos voor een openbare rechtszaak en sprak er openlijk over.

Volgens de jury verdient Pelicot de prijs omdat de Française door openlijk te spreken over het misbruik taboes doorbreekt en anderen inspireert. "Ook moedigt zij slachtoffers aan hun verhaal te delen, waarbij de verantwoordelijkheid en schaamte nadrukkelijk bij de daders worden gelegd."

Ook het Committee to Protect Journalists krijgt een award. "De organisatie verdedigt al meer dan veertig jaar het recht van journalisten om veilig en zonder angst voor vergelding hun werk te doen." Isidora Uribe Silva uit Chili verdient de prijs omdat zij zich al "sinds haar dertiende inzet voor inclusie, gelijke mensenrechten en gendergelijkheid".