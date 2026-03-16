FVD-lijsttrekker in Den Bosch drie keer veroordeeld voor mishandeling, sloeg iemand meerdere keren met glas in gezicht

Ramon van Asch (28), de lijsttrekker van Forum voor Democratie in Den Bosch, blijkt meerdere keren te zijn veroordeeld voor mishandeling . Dat komt naar voren uit onderzoek van NRC in samenwerking met de antifascistische onderzoeksorganisatie Kafka.

Het gaat om drie verschillende veroordelingen in de afgelopen jaren. Zowel de politicus zelf als een woordvoerder van FVD reageerden niet op herhaalde verzoeken om commentaar.

De meest recente veroordeling dateert van januari vorig jaar. In september 2024 sloeg drie mensen in Den Bosch. De politierechter legde hem daarvoor een taakstraf op van 130 uur, waarvan 50 uur voorwaardelijk.

Proeftijd

Tijdens een proeftijd van twee jaar moet hij zich bovendien aan extra voorwaarden houden. Zo mag hij geen alcohol drinken en moet hij een training volgen gericht op agressiebeheersing en middelengebruik. De reclassering houdt toezicht.

Ook eerder kwam hij al met justitie in aanraking. In 2022 sloeg hij een beveiliger van Avans Hogeschool in het gezicht nadat hij was aangesproken op het niet dragen van een mondkapje. De hogeschool schorste hem daarop twaalf dagen, waardoor hij tentamens en herkansingen misliep. Een bezwaar tegen die straf werd later afgewezen.

Ernstig verwond met glas

In 2017 liep hij ook al een taakstraf op. Toen oordeelde de politierechter dat hij iemand opzettelijk ernstig had verwond door het slachtoffer meerdere keren met een glas in het gezicht te slaan. Het slachtoffer liep daarbij een diepe snijwond op.

In 2020 volgde opnieuw een veroordeling: een geldboete nadat hij iemand had geslagen en een ander een kopstoot had gegeven. In die periode moest hij zich ook melden bij een verslavingsinstelling.

Verslavingsinstelling

Ondanks dat verleden bouwde hij ondertussen verder aan een politieke loopbaan. In 2022 deed hij mee aan de gemeenteraadsverkiezingen in Sint Michielsgestel, maar zonder succes. Later werd hij fractiemedewerker voor FVD in Den Haag en bestuurslid van de jongerenorganisatie JFVD.

Bij de komende gemeenteraadsverkiezingen staat hij nu op de kandidatenlijst in zowel ’s Hertogenbosch als Boxtel. Volgens de regels is dat toegestaan zolang een kandidaat pas na verkiezing daadwerkelijk in de gemeente gaat wonen.