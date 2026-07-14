Bloomberg: Uber dicht bij overname maaltijdbezorger Delivery Hero

SAN FRANCISCO (ANP) - Het Amerikaanse techbedrijf Uber voert vergevorderde gesprekken over de overname van de Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg.

Uber wil mogelijk al deze week een overeenkomst met Delivery Hero bereiken. De deal zou het Duitse bedrijf waarschijnlijk aanzienlijk hoger waarderen dan de recente beurswaarde van de onderneming, stellen de bronnen.

De aandelen van Delivery Hero zijn dit jaar met ongeveer 62 procent gestegen, waardoor het bedrijf momenteel een beurswaarde heeft van 11,2 miljard euro. Uber heeft inmiddels al een belang van bijna 25 procent in het bedrijf opgebouwd.

Uber deed Delivery Hero eerder een bod van 33 euro per aandeel, maar beleggers rekenden op een hoger bod om de overname rond te krijgen. Ook de in Amsterdam genoteerde internetinvesteerder Prosus bezit een aanzienlijk belang in Delivery Hero. Een eventuele overname zal waarschijnlijk wereldwijd onder de loep worden genomen door mededingingsautoriteiten.