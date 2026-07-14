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Pontjes uit de vaart door laag water

Samenleving
door anp
dinsdag, 14 juli 2026 om 18:00
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NIJMEGEN (ANP) - Door de lage waterstanden van de rivieren kan een aantal pontjes niet meer varen. Zo zijn op de Waal en de IJssel vaarten uitgevallen.
Kievits Veerdiensten meldt dat de veerpont voor fietsers en voetgangers over de Waal in Gelderland tussen Millingerwaard en Doornenburg tot nader bericht niet meer vaart. De veerdienst heeft iets oostelijker ook een pont varen tussen Millingen aan de Rijn en Pannerden, maar die vaart nog wel.
Ook de veerpont tussen de Gelderse plaatsen Gorssel en Wilp over de IJssel ligt er vanaf woensdag uit. Volgens de exploitant is het dinsdag al lastig om goed aan te kunnen leggen om de fietsers en voetgangers van en aan boord te krijgen. Wanneer het Dommerholtsveer weer gaat varen, weet de exploitant nog niet.
Vierdaagse
Voetveer Uiterwaard liet maandag al weten dat vanwege de lage waterstand in de Waal de pont tussen Druten-Dodewaard en die van Beuningen-Slijk-Ewijk eruit liggen.
De directeur van de Vierdaagsefeesten laat aan De Gelderlander weten dat het ook nog onzeker is of de speciale veerdienst tijdens de Vierdaagse over de Waal zal varen.
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