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Bloomberg: UMG voerde gesprekken om van beurs te gaan

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP/BLOOMBERG) - Muziekconcern Universal Music Group (UMG) heeft eerder dit jaar gesprekken gevoerd met grote investeerders om van de Amsterdamse aandelenbeurs gehaald te worden. Dat melden bronnen aan persbureau Bloomberg. UMG, dat beroemde artiesten vertegenwoordigt als Taylor Swift, Billie Eilish en Harry Styles, sprak daarbij met investeringsmaatschappijen als Apollo Global Management, TPG en Blackstone.
Bloomberg zegt dat die gesprekken nog niet hebben geleid tot een bod om UMG van de beurs te halen. De marktwaarde van UMG, met zijn hoofdkantoor in Hilversum, bedraagt nu ongeveer 29 miljard euro. De koers van het in de AEX opgenomen bedrijf is dit jaar flink gedaald en staat nu lager dan de prijs waartegen UMG in 2021 naar de beurs ging. Die koersdaling komt onder meer door zorgen bij beleggers over concurrentie van AI voor de traditionele muziekindustrie.
Eerder dit jaar deed de Amerikaanse miljardair Bill Ackman via zijn investeringsmaatschappij Pershing Square nog een overnamebod op UMG. Dat werd verworpen omdat het te laag was.
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