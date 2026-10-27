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DNB: huishoudens hebben voor ruim 3 miljard aan cryptomunten

Economie
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Nederlandse huishoudens bezaten eind juni voor 3,2 miljard euro aan bitcoins en andere cryptomunten via Nederlandse aanbieders van cryptodiensten. Dat blijkt uit cijfers die De Nederlandsche Bank (DNB) voor het eerst publiceert. De waarde van de crypto's is in het tweede kwartaal wel gedaald ten opzichte van het eerste kwartaal.
De totale investeringen in crypto's komen ongeveer overeen met 1,4 procent van de totale beleggingen van huishoudens in aandelen, beleggingsfondsen en obligaties. Ter vergelijking: Nederlandse huishoudens hadden eind juni voor in totaal 234,2 miljard euro daarin belegd.
Bitcoin is met een totaalbedrag van 1,5 miljard euro verreweg het populairst. De cijfers hebben betrekking op investeringen via Nederlandse cryptohandelsplatformen zoals Bitvavo, Coinmerce en Blox. Cryptobeleggingen die Nederlanders doen via buitenlandse aanbieders of die zij zelf rechtstreeks bewaren via wallets zijn niet meegenomen in de cijfers.
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