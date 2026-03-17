Waar ben je het goedkoopst uit voor je paasboodschappen?

We weten allemaal wel dat je voor de prijzen beter naar de Dirk kan dan naar de AH. Maar hoe groot zijn de verschillen als het gaat om je paasboodschappen?

Laten we beginnen bij de paaseieren. Bij Dirk betaal je €4,49 voor een zak, terwijl dezelfde lekkernij bij Albert Heijn en Lidl €5,98 kost. Dat is een verschil van €1,49 voor precies hetzelfde soort product. Jumbo zit daar met €4,88 nog redelijk ver onder, terwijl Aldi met €5,58 dichter bij de duurdere categorie zit.

Bij gewone eieren draait het beeld juist om. Lidl is hier het goedkoopst: 12 scharreleieren voor €2,59. Bij Dirk en Jumbo betaal je €3,75, en bij Aldi en Albert Heijn zelfs €3,79. Een verschil van ruim een euro voor een basisproduct.

Ook bij afbakstokbrood lopen de prijzen uiteen. Lidl rekent €0,50, terwijl Dirk en Aldi het dubbele vragen (€0,99). Jumbo (€1,29) en Albert Heijn (€1,39) zitten daar nog boven.

Het zijn ogenschijnlijk kleine bedragen, maar opgeteld maken ze verschil. Onderzoek bevestigt dat beeld. Volgens de Consumentenbond zijn Aldi en Dirk gemiddeld 8% goedkoper voor budgetboodschappen. En een vergelijking van Kassa laat zien dat het verschil tussen de goedkoopste en duurste supermarkt kan oplopen tot meer dan €10 per winkelmandje.

De conclusie is helder: Lidl en Dirk zijn voor paasboodschappen vaak de voordeligste keuze, terwijl Albert Heijn structureel duurder uitvalt.

Zelfs voor iets simpels als een paasontbijt kan het verschil al snel in de euro’s lopen en op maandbasis scheelt het zo tientallen euro’s.