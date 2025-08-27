Bloomberg: verscheping eerste olie uit Syrië na opheffen sancties

DAMASCUS (ANP/BLOOMBERG) - De internationale oliehandelaar Vital gaat woensdag de eerste lading olie uit Syrië verschepen sinds de westerse sancties tegen het land zijn opgeheven. Dat meldt persbureau Bloomberg. Die olie zal worden verscheept naar een raffinaderij in Italië.

De Verenigde Staten en de Europese Unie hebben de economische sancties tegen Damascus opgeheven nadat president Bashar al-Assad in december ten val werd gebracht door een alliantie van rebellen. Door het opheffen van die sancties zou de economie van het door burgeroorlog verscheurde land gesteund moeten worden.

Voor het uitbreken van de burgeroorlog in 2011 produceerde Syrië enkele honderdduizenden vaten olie per dag. Maar door de oorlog kromp de productie sterk, bijvoorbeeld omdat olie-installaties werden verwaarloosd of beschadigd raakten. Met de olie-export kan Syrië broodnodige buitenlandse valuta's verdienen voor de wederopbouw van het land.