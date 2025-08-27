ECONOMIE
Verstappen kijkt uit naar race voor zee van Oranjefans

Sport
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 10:52
anp270825081 1
ZANDVOORT (ANP) - Max Verstappen kijkt ernaar uit om langs de zee van Oranjefans te racen in de Dutch Grand Prix. De regerend wereldkampioen kondigt aan dat hij zijn helm met oranje leeuw komend weekend zal dragen.
Na een korte vakantie is de 27-jarige Red Bull-coureur er klaar voor. "Het is een goede zomerpauze geweest, een beetje ontspannen en tijd doorbrengen met familie en vrienden", laat Verstappen via het team weten. "Het was goed om op te laden en nu gaan we naar Zandvoort. Mijn thuisrace is altijd speciaal voor me. De sfeer is geweldig."
Verstappen won de race op het circuit van Zandvoort in 2021, 2022 en 2023, maar moest de zege vorig jaar aan de Brit Lando Norris laten. "Zandvoort is een 'old-school' circuit met een uniek ontwerp en veel snelle bochten. Het wordt een zware race en het ziet ernaar uit dat het weer het nog lastiger gaat maken."
In het WK staat Verstappen derde met 187 punten. De Australische McLaren-coureur Oscar Piastri leidt met 284 punten, voor Norris (275 punten).
