Nederland dropt eerste 14,5 ton hulpgoederen boven Gaza

DEN HAAG (ANP) - Een transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht heeft vrijdag ongeveer 14,5 ton hulpgoederen gedropt boven Gaza. Er werden zestien bundels aan parachutes met voedsel, drinkwater en medische hulpmiddelen uit de laagvliegende C-130 Hercules geworpen. De lading kwam terecht in een vooraf bepaald gebied, meldt Defensie.

Deze vlucht was de eerste in een reeks. De komende twee weken levert Nederland noodhulp vanuit de lucht. De hulppakketten komen uit Jordanië, van waaruit Defensie ze dropt boven Gaza.

Ook België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten nemen deel aan de hulpoperatie.