ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Nederland dropt eerste 14,5 ton hulpgoederen boven Gaza

Samenleving
door anp
vrijdag, 08 augustus 2025 om 21:25
anp080825162 1
DEN HAAG (ANP) - Een transportvliegtuig van de Koninklijke Luchtmacht heeft vrijdag ongeveer 14,5 ton hulpgoederen gedropt boven Gaza. Er werden zestien bundels aan parachutes met voedsel, drinkwater en medische hulpmiddelen uit de laagvliegende C-130 Hercules geworpen. De lading kwam terecht in een vooraf bepaald gebied, meldt Defensie.
Deze vlucht was de eerste in een reeks. De komende twee weken levert Nederland noodhulp vanuit de lucht. De hulppakketten komen uit Jordanië, van waaruit Defensie ze dropt boven Gaza.
Ook België, Canada, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Spanje en de Verenigde Arabische Emiraten nemen deel aan de hulpoperatie.
Vorig artikel

Bloomberg: VS helderen 'desinformatie' goudheffing binnenkort op

Volgend artikel

WTO verhoogt verwachtingen goederenhandel wereldwijd om import VS

POPULAIR NIEUWS

shutterstock 1270031917

10 tekenen dat je hoge sociale intelligentie hebt

ANP-514869318

Zo ziet Vieze Jack er in het echt uit (dan snap je iets beter waarom showbizzhuwelijk sneuvelde)

shutterstock_2599410241

35 graden: er komt een hittegolf

shutterstock_2505373259

Slimme, zeer begaafde mensen bereiken soms heel weinig. Hoe komt dat?

anp080825052 1

Nieuwe klap voor Zwitserland: Trump stelt importheffing in op goudstaven en ontwricht wereldwijde goudmarkt

ANP-531964563

Studentencomplexen in Amsterdam gebruikt voor illegale prostitutie