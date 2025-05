Bloomberg: VS wil forse tariefverlaging in gesprekken met China

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering overweegt een drastische verlaging van de handelstarieven voor te stellen tijdens de gesprekken die komend weekend met China worden gehouden. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De regering van president Donald Trump streeft daarbij naar een verlaging van de heffingen tot onder de 60 procent en China zou daar open voor staan.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent ontmoet zaterdag in het Zwitserse Genève de Chinese vicepremier He Lifeng. Het zijn de eerste gesprekken tussen de VS en China sinds Trump zijn tarieven onthulde. De forse verlaging van de heffingen zou de handelsspanningen tussen de twee grootmachten kunnen verminderen.