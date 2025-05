Brekelmans hekelt 'imperialistische' viering in Moskou

OSLO (ANP) - Met de militaire parade en het machtsvertoon in Moskou vrijdag probeert Rusland "imperialisme te ontplooien", zegt defensieminister Ruben Brekelmans. Hij is liever bij de top van Noord-Europese landen in Oslo, waar "bondgenoten en vrienden de vrijheid in Europa versterken".

Rusland viert vrijdag de verjaardag van de overwinning op nazi-Duitsland, tachtig jaar geleden. De propaganda van het Kremlin stelt die strijd gelijk aan de oorlog die het land nu voert in Oekraïne en noemt Oekraïne en zijn westerse bondgenoten de nieuwe nazi's. De feestelijkheden in Moskou worden bijgewoond door veel leiders van veelal autoritaire snit.

"Vandaag is een heel belangrijke dag, en het contrast kan niet groter zijn", zei Brekelmans bij aankomst voor een defensietop van de Joint Expeditionary Force, een militair verbond van tien Noord-Europese landen. Hij zette de bijeenkomst op het Rode Plein af tegen die in Oslo.