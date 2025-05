Bloomberg: VS willen beperkingen op Chinese techsector uitbreiden

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De Amerikaanse regering wil de beperkingen op de Chinese techsector uitbreiden. De Verenigde Staten willen beperkingen voor dochterondernemingen van bedrijven die onder de huidige restricties vallen, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg.

Ambtenaren werken aan een regel die inhoudt dat voor een transactie met een onderneming die grotendeels in handen is van een bedrijf dat al op de restrictielijst staat, een vergunning nodig is van de Amerikaanse overheid, aldus de bronnen. Daarmee willen de VS voorkomen dat beperkingen worden omzeild door nieuwe dochterbedrijven op te richten.

De maatregel kan volgens de ingewijden in juni al worden bekendgemaakt. Ze benadrukken dat de regel nog kan worden aangepast. Het Witte Huis en het ministerie van Handel reageerden niet tegenover Bloomberg.

Het plan dreigt de spanningen tussen de VS en China verder te vergroten. Vrijdag beschuldigde Trump China van het schenden van hun deal over het verlagen van importheffingen.