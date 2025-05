Biden na kankerdiagnose: 'Ik voel me goed'

DOVER (ANP/AFP) - De voormalige Amerikaanse president Joe Biden is "optimistisch" over de toekomst na zijn onthulling dat hij een agressieve vorm van prostaatkanker heeft. Dat vertelde hij verslaggevers vrijdag. "De prognose is goed. We werken aan alles. Het gaat vooruit. Dus ik voel me goed", zei de 82-jarige Biden na een bijeenkomst in de Amerikaanse staat Delaware.

Biden vertelde verslaggevers dat hij een behandelplan had gekozen en voegde eraan toe: "De verwachting is dat we dit kunnen overwinnen. We zijn allemaal optimistisch over de diagnose. Sterker nog, een van de meest vooraanstaande chirurgen ter wereld werkt met mij samen."

"Mijn botten zijn sterk, het is niet doorgedrongen. Dus ik voel me goed", zei hij. Bidens kantoor maakte eerder deze maand bekend dat hij prostaatkanker heeft.