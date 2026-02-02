Bloomberg: Walt Disney heeft nieuwe topman in vizier

BURBANK (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse entertainmentconcern Walt Disney heeft een nieuwe topman in het vizier die de opvolger moet worden van Bob Iger. Volgens bronnen tegen persbureau Bloomberg is Josh D'Amaro favoriet om de hoogste functie te gaan vervullen. Hij geeft leiding aan de pretparken van Disney. Volgende week wordt gestemd over de benoeming van een nieuwe bestuursvoorzitter van Disney.

D'Amaro is als voorzitter van Disney Experiences verantwoordelijk voor de pretparken en resorts van het bedrijf in de Verenigde Staten, Europa en Azië. Die tak is sinds 2020 het meest winstgevende onderdeel van Disney, aldus Bloomberg.

Disney had eerder gezegd begin 2026 een opvolger voor Iger te willen benoemen. Hij was eerder van 2005 tot 2020 topman en keerde in 2022 terug om het roer over te nemen van Bob Chapek. Chapek, die door Iger zelf was geselecteerd, moest aftreden na tegenvallende resultaten.