Dwangsom voor te vol Ter Apel opgelopen naar 3 miljoen euro

TER APEL (ANP) - Ook tijdens het weekeinde zaten er te veel asielzoekers in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Opvangorgaan COA moet daarom weer dwangsommen betalen. Het totale bedrag is opgelopen tot 3 miljoen euro.

Het COA heeft met de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel in ligt, afgesproken dat er maximaal 2000 mensen in het complex mogen worden opgevangen. Voor elke dag erboven moet het COA 50.000 euro aan de gemeente betalen. Van half december tot eind januari bleef het aantal asielzoekers in het aanmeldcentrum vrijwel onafgebroken onder die limiet, maar sinds vorige week is het weer te druk. Tijdens het weekeinde telde het COA er bijna 2100 mensen.

Het maximale bedrag voor dwangsommen is 5 miljoen euro. Die limiet wordt op zijn vroegst half maart bereikt. De gemeenteraad van Westerwolde bespreekt in de eerste helft van dit jaar waaraan dat geld kan worden uitgegeven.