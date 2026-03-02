ECONOMIE
Luchtvaartaandelen zakken op lager Wall Street na aanval op Iran

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 15:48
NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen gingen maandag omlaag op de beurzen in New York. American Airlines, Delta Air Lines en United Airlines zakten tot 6,7 procent door de vele annuleringen van vluchten naar het Midden-Oosten. Ook kampten de luchtvaarders met een sterke stijging van de brandstofprijzen door de Amerikaans-Israëlische aanvallen op Iran en de Iraanse vergeldingsacties. Olieproducenten als ExxonMobil en Chevron profiteerden van de hogere olieprijzen en stegen 1,8 en 0,8 procent.
De algehele stemming op Wall Street was negatief door de escalatie in het Midden-Oosten. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,9 procent lager op 48.525 punten en de brede S&P 500-index daalde 0,7 procent tot 6829 punten. Techbeurs Nasdaq zakte 0,7 procent tot 22.515 punten.
