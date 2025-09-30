ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Steeds meer huizenkopers doen opvallend bod, zien makelaars

Economie
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 19:33
anp300925169 1
UTRECHT (ANP) - Steeds meer mensen kopen een huis via een opvallend bod, ziet de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Halverwege dit jaar is dit bij 16 procent van alle verkochte woningen gebeurd, terwijl dit voor 2015 bijna nooit voorkwam. Huizenzoekers willen zo meer kans maken vanwege de grote concurrentie.
Een bod is volgens de makelaarsorganisatie onder meer opvallend als het eindigt op het huisnummer of op een bijzonder getal, bijvoorbeeld bij 495.495 euro. Prijzen die eindigen op 555 komen ook vaak voor. Daarnaast zien makelaars regelmatig biedingen eindigend op 777, wat sommige mensen beschouwen als geluksgetal.
Sinds 2015 neemt het aandeel verkopen met een opvallende prijs langzaam toe, meldt de NVM. In 2021 gebeurde dit bij een op de zeven verkochte woningen. Het aandeel nam in 2022 hard af omdat de markt minder krap werd en de concurrentie tussen kopers minder heftig. Sinds 2023 stijgt het aandeel opvallende biedingen weer en inmiddels ligt het hoger dan in 2021.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-537821864

Nieuwste Ipsos-peiling laat verrassende verschuivingen zien op rechts

ANP-534699338

Duitsland ontdekt gigantische lithiumvoorraad: 'Europa krijgt plots gigantische troef'

ANP-465184643

Trump overweegt 'gamechanger' voor Oekraïne: Kremlin plots binnen bereik door Tomahawk-raketten

ANP-518131773

Terwijl politici angst aanjagen over de tsunami aan asiel- en gelukszoekers, dalen de echte cijfers spectaculair

ANP-536609365

'Als VVD niet bij eerste vier zit, wordt Yesilgöz niet uitgenodigd voor RTL-debat'

shutterstock_1936404661

Waarom hebben mannen steeds minder testosteron? (en dikke mannen het minste)

Loading