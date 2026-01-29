ECONOMIE
Makelaars bezorgd: huuraanbod droogt op door verkoopgolf woningen

Economie
door anp
donderdag, 29 januari 2026 om 10:23
UTRECHT (ANP) - Het aantal verhuurde woningen in de vrije sector is in het laatste kwartaal van vorig jaar hard gedaald. Makelaarsorganisatie NVM en vastgoedmanagersclub VGM NL melden dat het huuraanbod steeds verder opdroogt, aangezien de nieuwbouw achterblijft en verhuurders er vaak voor kiezen om huurwoningen waarvan het huurcontract stopt in de verkoop te doen. De makelaars en vastgoedmanagers zeggen "erg bezorgd" te zijn. Zij zien dat er nog wel veel vraag is naar huren.
Vergeleken met het derde kwartaal zakte het aantal huurtransacties in de laatste drie maanden van 2025 met ruim 20 procent. Ten opzichte van een jaar eerder lag het aantal verhuringen zelfs 38 procent lager, komt naar voren uit de kwartaalcijfers van de organisaties over de huurmarkt.
Maar er komen nog wel veel reacties en bezichtigingsaanvragen binnen over te huur gezette woningen. Gemiddeld gaat het om 45 reacties per woning, "die op één na dus allemaal teleurgesteld moeten worden", stellen de makelaars en vastgoedmanagers.
