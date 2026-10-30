Bodemonderzoeker Fugro blijft kampen met zwakte bij offshore wind

NOOTDORP (ANP) - Bodemonderzoeker Fugro blijft kampen met zwakte op de markt voor offshore windenergieprojecten. Wel krijgt het bedrijf meer werk vanuit de olie- en gasindustrie nu de energieprijzen hoog liggen door de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor nam de omzet in het afgelopen kwartaal licht toe.

De omzet steeg in vergelijking met een jaar eerder met ruim 2 procent tot iets meer dan 525 miljoen euro. Het bedrijfsresultaat daalde echter van 108,6 miljoen euro naar bijna 76 miljoen euro, onder meer door prijsdruk in de bodemonderzoeksector en kosten vanwege de Iranoorlog, bijvoorbeeld voor scheepsbrandstof.

Het beursgenoteerde Fugro had eerder al gezegd dat de tweede helft van dit jaar uitdagend zou zijn en volgens het bedrijf uit Nootdorp weerspiegelen de prestaties die vooruitzichten. Fugro zegt dat de uitdagende marktomstandigheden waarschijnlijk aan zullen houden, maar dat vanaf het tweede kwartaal van volgend jaar herstel kan optreden bij offshore wind.