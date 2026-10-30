ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Binance schat dat ruim 6 miljard dollar gemoeid is met cryptohack

Economie
door anp
anp301026065 1
Volg ons op Google Nieuws
ABU DHABI (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Cryptoplatform Binance zegt dat er 6,3 miljard dollar (omgerekend 5,6 miljard euro) betrokken is bij wat inmiddels wordt omschreven als de grootste hack in de geschiedenis van crypto. Ongeveer de helft van dat bedrag is bevroren om grootschalige diefstal bij de grootste cryptobeurs ter wereld te voorkomen.
"De geschatte totale impact bedraagt ongeveer 6,3 miljard dollar", schreef Binance in een bericht op X. "We werken samen met blockchainpartners om de getroffen tegoeden te bevriezen. Tot nu toe is ongeveer 3 miljard dollar on-chain bevroren."
Binance heeft alle opnames tijdelijk stopgezet. Het bedrijf verwacht dat binnen 48 uur te hervatten. Alle verliezen worden door de cryptobeurs vergoed en het geld van gebruikers is "veilig", stelt Binance.
In de nacht van donderdag op vrijdag werd duidelijk dat Binance kampte met een "veiligheidsincident", waardoor het bedrijf maatregelen aankondigde, zoals het bevriezen van miljarden aan cryptomunten en het stilleggen van de handel in bepaalde producten.
loading

POPULAIR NIEUWS

muizen_plint_val_AI

Muizen trekken massaal naar binnen, maar check je muizengif: een deel mag je na 17 december niet meer gebruiken

generated-image (34)

Op welke leeftijd gaan kinderen uit huis? Nederland verrassend vroeg

Een witte wastafel met het overloopgaatje onder de rand en een borsteltje ernaast.

Vieze lucht bij de wastafel? Kijk eens in dat gaatje onder de rand

Een vrouw leest aan de keukentafel een brief van haar verhuurder.

Verhuurders met de rug tegen de muur, bieden oprotpremies tot 100.000 euro

Een man en een vrouw liggen 's avonds in bed en kijken op hun telefoon.

Waarom sommige stellen geen seks meer hebben

IMG_5199

Het graf van Jezus is gevonden. Voor de derde keer. Of toch niet?

Loading