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Bodemonderzoeker Fugro loopt 15 miljoen euro mis door Iranoorlog

Economie
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 10:49
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NOOTDORP (ANP) - Bodemonderzoeker en oliedienstverlener Fugro is 15 miljoen euro aan winst misgelopen door de Iranoorlog. De beursgenoteerde onderneming uit Nootdorp miste zo'n 10 miljoen aan inkomsten doordat werkzaamheden aan energieprojecten op zee en aan infrastructuur in Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten stil kwamen te liggen door het geweld. De overige misgelopen 5 miljoen euro kwam door gestegen kosten van onder meer brandstof, meldt topman Mark Heine in een toelichting op de kwartaalresultaten.
De gps-ontvangst in de regio werd volgens Heine regelmatig verstoord door aanvallen en daardoor konden schepen hun werk niet doen. Het Midden-Oosten vormt voor Fugro de kleinste regio waar het actief is, maar mede door de tegenvaller hier nam het verlies in de eerste helft van het jaar met 44 miljoen euro toe tot 62 miljoen. In andere landen in de regio, zoals Saudi-Arabië en Egypte, werden de werkzaamheden veel minder geraakt.
De gps-verstoringen zijn steeds minder erg, maar houden ook in de rest van dit jaar waarschijnlijk nog aan.
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