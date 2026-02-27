Bodemonderzoeker Fugro onderuit op Damrak na jaarcijfers

AMSTERDAM (ANP) - Fugro ging vrijdag hard onderuit op de Amsterdamse beurs. De bodemonderzoeker heeft een moeilijk jaar achter de rug en leed een nettoverlies door de zwakke marktomstandigheden bij de bouw van windparken op zee. Ook had Fugro last van vertragingen in de opstart van olie- en gasprojecten. Het bedrijf keert daardoor flink minder dividend uit en snijdt fors in de investeringen. Het aandeel werd 11 procent lager gezet.

Fugro's kostenbesparingsprogramma, dat vorig jaar werd aangekondigd en waarbij ruim 1000 banen werden geschrapt, is volgens het bedrijf wel bijna afgerond. Mede dankzij de kostenbesparingen rekent Fugro voor dit jaar op een verbetering van de winstgevendheid. Ook ziet het bedrijf de eerste vroege tekenen van herstel van de offshore windmarkt. Fugro kondigde daarnaast het vertrek van de financieel directeur aan.

De algehele stemming op het Damrak bleef voorzichtig na de verliesbeurt een dag eerder. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,1 procent lager op 1021,51 punten.