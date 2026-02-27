Iran: VS moeten buitensporige eisen laten vallen

TEHERAN (ANP/AFP) - Iran roept de VS opnieuw op zijn "buitensporige eisen" te laten vallen als het een deal met Teheran wil bereiken. Dat zegt buitenlandminister Abbas Araghchi. Afvaardigingen van de twee landen spraken elkaar donderdag in Genève, onder bemiddeling van Oman.

De VS willen dat Iran zijn atoomprogramma flink terugschroeft, al zouden de Amerikanen volgens Teheran de afgelopen tijd enigszins hebben ingeboet op hun eisen. Zo stelde Iran eerder dat de VS niet langer verwachten dat Iran volledig stopt met het verrijken van uranium.

Volgens onbevestigde berichten zouden de Iraniërs een voorstel hebben gepresenteerd waarin zij een deel van hun reeds verrijkte uranium behouden, waarbij een ander deel mogelijk wordt ondergebracht in andere landen. Onder meer Rusland heeft toegezegd hiertoe bereid te zijn.

Iran houdt nog altijd vol dat het geen kernwapens nastreeft.