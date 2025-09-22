ECONOMIE
Wim Kieft (62) belandt in zorgcentrum na misgelopen operatie

Beroemd
door Désirée du Roy
maandag, 22 september 2025 om 9:32
ANP-446513228
Analist en voetbalheld van weleer Wim Kieft (62) kampt met ernstige fysieke problemen en verblijft momenteel in een zorgcentrum. Een ogenschijnlijk simpele knie-ingreep mondde uit in complicaties.
Kieft heeft al het een en ander meegemaakt in zijn leven. Hij heeft zich door een drank- en cocaïneverslaving van achttien jaar heen gevochten, kwam in de schuldsanering terecht en heeft vier kinderen uit meerdere relaties.
Infectie
Enkele weken geleden stond een onderhoudsoperatie aan zijn kunstknie gepland. “Ik had enkele weken geleden een onderhoud aan mijn kunstknie, daar zat iets niet goed, en dat hebben ze hersteld”, vertelt hij in weekblad Story. “Dat was een relatief kleine ingreep en een week later kon ik alweer lopen. Maar daarna is er een infectie bij gekomen, en die hebben ze weg moeten halen.
Dat was een flinke operatie. Ik heb een week lang echt heel veel pijn gehad. Daar word je geen leuker mens van.” De gevolgen zijn groot: hij kan nauwelijks bewegen en is voorlopig nog niet thuis.
Herstel
“Na mijn operatie moest ik nog een paar dagen in het ziekenhuis blijven en daarna ben ik naar een zorgcentrum verplaatst. Ik kan niet lopen, ik kan helemaal niets! Het verblijf in dit zorgcentrum, om aan mijn herstel te werken, duurt nog wel een tijdje.”
Hoe lang, is onzeker. “Ik weet nog niet wanneer ik naar huis mag, daar valt nog geen prognose op los te laten. Niet alleen moet mijn wond nog genezen, ik moet ook weer zelfstandig kunnen lopen. Als ik straks wel weer kan lopen, moet ik aan mijn spieropbouw werken. Maar het belangrijkst is dat er geen nieuwe infectie bij komt. Ik slik een hoop antibiotica. Dit is geen fijne situatie. Maar ja, ik kan ook niet thuis zijn, dat lukte gewoon niet, dus ik moet er hier maar het beste van maken.”
Bron: Story

