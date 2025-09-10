Boeing bereikt akkoord met stakend personeel defensietak

ARLINGTON (ANP) - Boeing heeft woensdag een voorlopig akkoord gesloten met stakende werknemers van de defensietak van de vliegtuigbouwer. Dat heeft vakbond IAM bekendgemaakt op socialmediaplatform X. Het gaat om een overeenkomst voor de duur van vijf jaar waarin onder meer loonsverhogingen zijn afgesproken.

De ongeveer 3200 IAM-leden hadden sinds 4 augustus het werk neergelegd in de Amerikaanse staten Missouri en Illinois. De Boeing-werknemers bouwen onder meer gevechtsvliegtuigen zoals de F-15 en raketsystemen. "Hun werk speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de nationale veiligheid en het ondersteunen van defensieoperaties van de VS en bondgenoten", stelt de vakbond.

IAM-leden hebben tot vrijdag de tijd om te stemmen over het voorlopige akkoord.

Bij Boeing wordt vaker gestaakt. Vorig jaar legde een staking van tienduizenden Boeing-werknemers in Amerikaanse fabrieken de productie van enkele modellen ongeveer twee maanden stil.