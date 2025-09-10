Oracle eindigt flink hoger op Wall Street na sterke groeicijfers

NEW YORK (ANP) - Oracle is woensdag flink meer waard geworden op de aandelenbeurs in New York. Het Amerikaanse softwareconcern kwam met sterke omzetverwachtingen voor de komende maanden waarover beleggers verrast waren. Door de koerssprong passeerde Oracle-topman Larry Ellison, wiens vermogen voor een groot deel vastzit in het bedrijf, gedurende de handelssessie Elon Musk als rijkste man ter wereld.

Het aandeel steeg 36 procent. De cloudtak van Oracle liet in het afgelopen kwartaal een spectaculaire groei zien, gedreven door miljardencontracten die Oracle wist binnen te halen. Daarnaast verviervoudigde het orderboek bijna. Dat voedde het optimisme bij beleggers over de groei van investeringen in kunstmatige intelligentie (AI). Naast Oracle waren ook chipproducenten als Nvidia (plus 3,8 procent) en AMD (plus 2,4 procent) gewild.

Later op de dag meldde The Wall Street Journal nog dat OpenAI een contract met Oracle heeft ondertekend. Voor 300 miljard dollar zou het bedrijf achter chatbot ChatGPT rekenkracht inkopen van Oracle voor een periode van vijf jaar. De deal zou een van de grootste cloudcontracten ooit zijn, volgens WSJ.

De algehele stemming op Wall Street was verder wisselend. De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent lager op 45.490,92 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 6532,04 punten en techgraadmeter Nasdaq eindigde vrijwel vlak op 21.886,06 punten.

De drie belangrijkste beursgraadmeters sloten dinsdag op nieuwe recordniveaus, gedreven door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank volgende week start met renteverlagingen om de grootste economie ter wereld te ondersteunen. Beleggers kijken daarvoor ook naar nieuwe Amerikaanse inflatiecijfers die donderdag worden gepubliceerd.

Het Zweedse betaalbedrijf Klarna maakte een koerssprong van 14,6 procent bij zijn beursdebuut op Wall Street. De onderneming zou al eerder naar de beurs hebben gewild. Maar onrust op de financiële markten door handelsspanningen leidde ertoe dat Klarna die stap uitstelde, meldden meerdere media in april op basis van ingewijden.